Depeche Mode se acerca a Chile: esta vez, recopilamos sus mejores cinco discos

Depeche Mode vuelve tras nueve años de ausencia en nuestro país. Ahora, más recargados que nunca, nos vienen a mostrar su "Global Spirit tour", un renovado show que promete encantar a todas las generaciones que asistirán este 21 de marzo al Estadio Nacional.

Y es que los años no pasan en vano por los cuerpos de Dave Gahan, Martin Gore y Andy Fletcher, el trío dinámico que ya se encuentra inscrito en la historia del rock.

Dejaron atrás el electropop, para transmitir sonidos mucho menos inocentes. Sus oscuras mezclas industriales al poco tiempo se volvieron un juego de niños, pues la combinación de rock y soul fue lo que finalmente terminó por conquistar al mundo.

La BBC escribió el 2 de diciembre de 1993, "son los padres de la música electrónica, más decisivos e importantes en la configuración del género que Kraftwerk".

Son ya casi cuatro décadas de historia, 115 millones de álbumes vendidos, ocho años sin pisar suelo nacional y un buen número de himnos inmortales que hoy recordaremos en este ranking de sus mejores cinco discos. No han sido tan ambiciosos, con solo 14 álbumes a su haber, la selección se vuelve fácil.

#5 A broken Frame – 1982

Minimalista, sencillo y dulce: un disco característico, de cimientos recién frescos. Experimental, pero con tintes profesionales, algo así como un claroscuro en la carrera de estos ingleses.

En “See You”, Gaham le da voz a un tierno desencuentro amoroso, compuesto por Martin Gore en su adolescencia. Y cómo no enamorarse, si las últimos tres sencillos del disco se unen como si fueran solo uno.

Hay quienes plantean que este segundo comienzo de Depeche Mode no complace del todo a quienes no han aprendido a gozar con los sonidos de estos europeos, sin embargo, para los mayores fans de la banda, esta es la base para comprender los siguientes doce discos.

Si bien no es el mejor álbum de los anglosajones, el premio a la mejor carátula lo gana sin dudas, y es que incluso, fue publicada en la revista Life en donde la consideraron como una de las mejores de la década de 1980-90.

#4 Black celebration – 1986

En una palabra: evolución. La etapa de madurez de Depeche, que de la mano de “Stripped”, termina por acordonar la siniestra atmósfera que hace seis años tan solo era un sueño.

Comenzando a rozar el darkwave y la música industrial, Depeche demuestra por primera vez su completo dominio musical. Más duros y visuales, este es un trabajo que da por iniciada la mejor temporada para el grupo.

Entre decenas de texturas, misterio y sonidos sombríos, este singular álbum logró coronarse como uno de los más consentidos para los fans de la banda británica.

#3 Music for the masses – 1987

A pesar de haber trabajado con un productor distinto, este nuevo aire le hizo bien a la banda; logró por fin penetrar al público norteamericano, y de paso, volverse más digeribles.

Nunca una apertura al mercado fue menos traumática como este éxito rotundo. Y es que el camino de la banda fue delimitado durante esta primera década, adoptando ritmos poco pegadizos, sensuales y provocativos.

Sin dudas, conquistaron a las masas con su “experimentación”, un viaje a los sonidos que marcaron a toda una década y que sirvieron de inspiración para los músicos de las siguientes generaciones.

Un repertorio que aún es utilizado durante los conciertos. Si ya tienes tu entrada, podrás disfrutar “Never Let Me Down Again” en vivo.

#2 Song of Faith and Devotion – 1993

Solo dos años bastaron para crear esta gran obra maestra. El disco que llevó a Depeche a la gloria, y que de paso, cautivó a sus miles de seguidores alrededor del mundo.

Un cambio total en el sonido, y por sobretodo, una gran muestra de su versatilidad al incluir influencias desde el blues y el grunge. Y que no se confunda con Nirvana, “I Feel You” cobra vida propia al comenzar a reproducirla.

"Walking in my shoes" será una de las elegidas para hacer al público corear el próximo 21 de marzo en el Nacional.

#1 Violator – 1990

Y es que la histeria colectiva no para. Luego de dos éxitos rotundos, la banda logró su más absoluta obra maestra. La inocente rosa roja de la portada no le hace el peso a las grances canciones que contiene este álbum publicado en marzo de 1990.

Sin duda el punto más alto de Depeche Mode, puesto número 342 en el ranking de los mejores discos de la revista Rolling Stones, este disco con sintetizadores adolescentes y una marcada obsesión sexual, nos trae a un melodrama que ha sido capaz de abstraer a varias generaciones.

Solo bastaron diez años de experiencia seria, y si “Enjoy the silence” no logra cautivar al cien por ciento tu corazón, sí que lo hará su mayor hit: “Personal jesus”.

Incluído entre los mejores discos de la historia y mucho mejor valorado como uno de los más grandes de los años noventa, sin duda es la piedra angular de la música electrónica, considerado como el más grande dentro del género.

Violator alcanzó el número 17 en la tabla Billboard Year End de 1990.

Bonus Track: Spirit – 2017

Por último, y revirtiendo la mala racha que han tenido sus últimos álbumes, “Spirit” llega para recuperar el alma de la banda británica. Su mayor punto a favor es que contiene, sin duda alguna, la esencia de aquellos hits hipnóticos y sombríos que los años 90’ nos regalaron.

Considerado como su disco más político a la fecha, "Spirit" era necesario para poder reencantarnos con la banda de Dave Graham.

El Global Spirit tour comenzó el pasado 5 de mayo con un total de 32 recitales y se espera que en menos de dos meses hagan su arribo al país.