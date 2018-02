"La clase, la educación, la decencia, no se venden en una farmacia”: Así respondieron los periodistas deportivos al "Chino" Ríos en los noticieros centrales

Marcelo "Chino" Ríos, el ex número uno del mundo y quien, por ese galardón parece creerse con el derecho de decir lo que se le plante la gana, incluso sin provocación alguna, la jornada de este miércoles 31 de enero se despachó con una declaración que ya todos conocemos, que no vale la pena repetir y que en las últimas horas se ha encargado de defender y reafirmar.

Palabras que no cayeron bien dentro del mundo periodístico, aunque generó opiniones divididas entre el público. Por eso los rostros de los bloques deportivos de las distintas señales de la televisión abierta, decidieron enfrentar las declaraciones del ex tenista.

Antes de las diez de la noche Nacho Valenzuela presentó la nota relativa a la polémica, sin mucho comentario, y, al finalizar, lo trató de "insolente, soez, gratuito y falta de educación". Sin ahondar mucho en el tema finalizó diciendo que “el Chino siempre en lo alto dentro de la cancha, pero hablando, en el otro punto, en lo más bajo”.

“Hoy vimos y escuchamos unas de las declaraciones más ordinarias de nuestro deporte”, partía diciendo Gustavo Huerta en 24 Horas de TVN ,pasadas las diez de la noche, antes de presentar la nota.

“A mí no me es indiferente. Considero que es una falta de respeto y me veo afectado porque soy periodista…Considero que es una falta de respeto porque, además, jo es una reacción espontánea, no hay un acoso, provocación, es una acción pensada, premeditada”, comentó Huerta, recalcando que le molesta es que “siento que acá hay un comportamiento cuando esta persona exitosa que tienen dinero, desprecian al resto, lo miran por debajo del hombro y se sienten con el poder y el derecho de agredirlo física o verbalmente, incluso orinando, como pasó en oro momento”.

Más de las diez y cuarto de la noche y era el turno de Fernando Agustín Tapia, quien presentó en el bloque de deportes de “CHV Noticias” las declaraciones de Marcelo ríos, explicando primero que no estaba seguro de responder a sus palabras, ya que sería caer en el juego del ex tenista.

“¿Se extraña la situación de Marcelo Ríos?, ¿Le extraña a usted en su casa?, ¡cuántas veces ha ocurrido, cuántas veces hemos hablado de situaciones como estas! La clase, la educación, la decencia, no se venden en una farmacia”, dijo el periodista, agregando que su talento en el tenis no está en discusión, pero que “los grandes deportistas son grandes dentro y fuera de la cancha, tenemos el ejemplo muy reciente de Roger Federer.

Al mismo tiempo, expresó que cree que todo esto podría ser parte de una estrategia que ha ridiculizado su actitud, ya que hace un tiempo empezó a vender poleras con frases polémicas. “Creo que debería disculparse, no creo que vaya a ocurrir”, dijo, esperando también que la Federación se haga cargo de las palabras del “Chino”.

“Si el futuro gobierno le va a financiar, subsidiar ese evento, yo me imagino, que siendo consecuentes con el mensaje que nos han dado las futuras autoridades, cada peso de los chilenos será cuidado como corresponde, las entradas serán gratuitas”, dijo, haciendo alusión al evento que preparan frente a Agassi para conmemorar los 20 años de su número uno.

Mega, por otro lado, no empezó su bloque deportivo con la polémica del ex número uno del mundo y lo hizo con el debut de Alexis Sánchez en la premiere league y la caída del Manchester United. “Pasó algo y veámoslo y después lo comentamos, porque no podemos empezar a perdonar este tipo de cosas”, dijo Felipe Bianchi para presentar la noticia.

🎾 Revive el comentario de @bianchileiton por los duros insultos de Marcelo Ríos contra periodistas tras un entrenamiento de Chile rumbo a la Copa Davis pic.twitter.com/4wKRtc7DAa — Ahora Noticias (@ahoranoticiasAN) February 1, 2018

“No es sorpresa para nadie en Chile la mala educación del “Chino” Ríos, siempre ha sido mal educado, tampoco es sorpresa la opinión que tiene de los deportistas, es parte de una ‘trayectoria’", dijo el ex rostro de CHV en Ahora Noticias, agregando que "no se puede dejar pasar, porque le insisto, no se trata de Marcelo Ríos en la calle o en cualquier parte, se trata de un miembro del equipo y es urgente y necesario que la federación se ponga los pantalones, deje de ser mediocre, y pida disculpas. Hay una responsabilidad oficial del tenis chileno".