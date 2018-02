Se fue entre aplausos: Compañeros le dieron emotiva despedida a Carlos López de CHV

Cerca de las cinco de la tarde del último día de enero de 2018 y Carlos López era comunicado de su despido de CHV tras cerca de 10 años en la estación. El periodista, que se desempeñó por cerca de ocho años en el matinal "La mañana" y que se hizo públicamente más conocido por ser la voz y los "enganches" de las primeras (y más exitosas) temporadas de "Alerta Máxima", fue despedido de una manera muy emotiva y cariñosa de parte los trabajadores de la señal ubicada en Machasa.

Mientras López caminaba por los fríos pasillos del canal, decenas de personas se pararon de sus asientos y se acercaron al encuentro del periodista para darle un abrazo, apretón de manos o simplemente aplaudirlo. La emoción era evidente en el profesional, quien vio de manera inesperada este despido, pese a que desde hace un tiempo que venía con menos protagonismo en el matinal a cargo de Carola de Moras y Rafael Araneda.

Carlos López no ha ocupado sus redes sociales para referirse al tema y sólo ha agradecido las muestras de cariños que muchos les han hecho llegar a través de su Facebook. Uno de ellos fue su amigo y también periodista ex TVN, Christian Pino. "El día q me despidan como sus compañeros despidieron a @ calopezp me sentiré pagado de x vida. ¿Nuevamente los jefes se dan “gustitos personales” con profesionales queridos y respetados x sus compañeros y con buenos resultados de ausencia? ¿Quién está mal? ¿Hasta cuando?", expresó a través de Twitter con un emotivo video.