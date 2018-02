Pearl Jam agota entradas y fanáticos protestan por venta de localidades detrás del escenario

Tan solo 90 minutos le tomó a la fanaticada local de Pearl Jam agotar las entradas para su show de este 13 de marzo en el Movistar Arena anunciado el lunes. Un concierto que se promocionó como de carácter "íntimo" por las dimensiones del recinto ubicado en el Parque O'Higgins, que hacen de este nuevo concierto de Eddie Vedder y compañía el con menos aforo disponible (se han presentado en los estadios San Carlos de Apoquindo, Monumental, Nacional y en la edición de Lollapalooza Chile 2013).

Por ello, la rápida respuesta de su fieles fans chilenos no fue sorpresa, pese a que el grupo se presentará días después de este show en la primera jornada de Lollapalooza Chile 2018. Lo que si llamó la atención fue el anuncio de nuevas localidades para el show. En una primera instancia, se dispusieron los sectores de Platea Alta y Baja con vista parcial con un valor de 42 mil pesos, el mismo precio que para la Platea Alta original. Estas se vendieron en 30 minutos.

Luego se pusieron a la venta los sectores de Platea Alta y Baja con visión restringida con el mismo precio que las anteriores localidades anunciadas ubicadas detrás del escenario. Eso por ello, que el reclamo por redes sociales no se hizo esperar.

#PearlJam la única localidad que queda o quedaba al momento este tweet era con "vista parcial", me fascina la banda pero ni cagando. Es Vedder no Venderr. No importa: i'm still alive.

— Gonzalo Frías (@Gonzalo7movicio) February 2, 2018