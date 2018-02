PETA quiere que las "Tortugas Ninja" coman pizza vegetariana

Las Tortugas Ninja son fanáticas de la pizza. Ahora PETA (Personas por el Tratamiento Ético de los Animales, por sus siglas en inglés) busca que esto cambie ligeramente.

Nickelodeon está por lanzar una nueva serie, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles y, según indica Comicbook, la organización protectora de animales ha enviado una carta al canal pidiendo que el conocido grupo se conviertan en vegetarianos.

“Los niños modernos están adoptando esta comida, así que ¿por qué no ellos?”, dice la vice-presidenta Lisa Lange. “La pizza vegetariana es popular, sana y mucho más amable con los animales que la pasada de moda, pizza de queso. PETA cree que es algo que los Héroes con Caparazón podrían apoyar”.

Hasta el momento, Nickelodeon no se ha pronunciado. Respecto al regreso de las Tortugas Ninja a la pantalla chica, la primera temporada consta en 26 episodios.

El elenco incluye a Omar Miller (Ballers) como Rafael, Ben Schwartz (Parks and Recreation) como Leonardo, Josh Brener (Silicon Valley) como Donatello, Brandon Mychal Smith (You’re The Worst) como Mike, Kat Graham (The Vampire Diaries) como Abril O’Neil y Eric Bauza (Teenage Mutant Ninja Turtles) como Splinter.

John Cena prestará su voz a uno de los villanos, un guerrero alquimista llamado Baron Draxum que quiere convertir a toda la humanidad en mutantes.