Ragnar vs Jon: Creador de "Vikingos" cree que la serie es la "versión madura" de "Game of Thrones"

Viudos de "Vikingos". Terminada la primera parte de la quinta temporada, de la cual no diré "spoilers" (al menos en esta nota), y faltando tanto para su regreso, que está planificado para fines de este año, distintas son las informaciones que aparecen de los protagonistas y creadores de la serie, tal como pasó con el posible nuevo problema para Lagertha, .

Ahora es el creador de "Vikingos", Michael Hirst, de hacer noticia con sus declaraciones. Y es que en entrevista con Entertainment Weekly, hizo una comparación que de seguro no caerá muy bien entre algunos fanáticos de la serie. "Me advierten constantemente sobre decir esto, pero creo que 'Vikingos' es una versión adulta (o madura) de "Game of Thrones", dijo, agregando que su creación "trata realmente con la mortalidad, realmente con los grandes problemas. No es un entretenimiento en ese sentido"

Además, Hirst tuvo tiempo para analizar el último episodio de esta primera parte de la quinta temporada. "Lagertha está empezando a desmoronarse. Uno de los grandes personajes empieza a romperse en este episodio", dijo. y es que se rumora que Katheryn Winnick ya no estará en la sexta entrega. De hecho, ya empezaron las grabaciones de esa temporada y la mujer ha hecho las veces de directora de algunos capítulos.