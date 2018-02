Stan Lee es dado de alta y afirma "sentirse bien"

El emblemático fundador de Marvel Cómics, Stan Lee, fue dado de alta del Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles (Estados Unidos) tras haber sido internado de emergencia por presentar problemas respiratorios y latidos cardíacos irregulares.

“Lo que realmente quiero hacer es decirte que me siento genial”, dijo Lee esta mañana a ABC Los Ángeles. “Pensé que un pequeño control no sería malo para mí. Y, de hecho, resultó ser bastante bueno, me dio mucha publicidad”, agregó.

El año pasado, el también creador de “Thor” y la saga de “The Avengers”, además de “Doctor Strange“tuvo que cancelar dos importantes presentaciones por una enfermedad, de la que no se dieron más detalles.

“Es bueno saber que en algún lugar del mundo, todavía hay personas que se preocupan por lo que digo o hago”, señaló el fundador de 95 años agradeciendo la preocupación de los fanáticos.

Stan Lee se unió a Timely Comics, que luego se convertiría en Marvel Comics, en 1939. Junto con Jack Kirby y Steve Ditko, Lee ayudó a crear muchos de los superhéroes más emblemáticos de Marvel, incluidos los Fantastic Four, los X-Men, Spider-Man, Hulkm, entre otros.