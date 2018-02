La depresión y ansiedad vuelven a atacar a Selena Gomez

No ha sido un fácil 2017 para Selena Gomez. En el plano laboral, tuvo un exitoso y cargado 2017, en el que editó un nuevo disco, se convirtió en el rostro de las marcas Puma y Coach, trabajó con Woody Allen en el cine y fue productora del fenómeno televisivo 13 Reasons Why. Mientras que a nivel personal, tuvo que superar un trasplante de riñón, su quiebre amoroso con The Weekend y su bullado nuevo romance con Justin Bieber.

Una importante carga que terminó por pasarle la cuenta. Gomez, quien hoy es la persona con más seguidores en Instagram del mundo (133 millones), decidió priorizar su salud luego de presentar un cuadro de depresión y ansiedad que la llevó a seguir un programa de dos semanas en Nueva York, que incluye terapia, hacer pilates, yoga y meditación así como seguir una dieta saludable.

“Sentía que necesitaba apartarse y centrarse en ella misma sin distracciones. Ha vuelto muy empoderada”, contó a la revista People una fuente cercana a la cantante.

Esta no es la primera vez que Selena Gomez se somete a tratamiento, ya que en 2016 tuvo que recurrir a ayuda profesional para superar ataques de ansiedad, de pánico y la depresión que vivía. “Instagram se había convertido en algo que me consumía. Me levantaba y me iba a dormir con ello. Era una adicta, y veía cosas que no quería ver y me metía cosas en la cabeza de las que no me quería preocupar”, declaró en ese tiempo.