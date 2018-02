La escena con la Uma Thurman acusa a Tarantino de poner en riesgo su vida

Las palabras de Uma Thurman siguen golpeando a la industria del cine. Tras guardar un largo silencio, la actriz de 47 decidió dar su testimonio sobre el productor Harvey Weinstein, quien ha sido denunciado por decenas de mujeres en los últimos tiempos. "Me empujó. Intentó ponerse sobre mí…Hizo todo tipo de cosas desagradables. Pero en realidad, no logró colocarse sobre mí y forzarme. Te vuelves como un animal escabulléndote, como un lagarto", contó en una larga entrevista al medio New York Times.

Publimetro Chile Uma Thurman acusa a Weinstein de sobrepasarse sexualmente La acusación se suma a la larga listas de mujeres que han apuntado al productor de Hollywood por abuso sexual.

Pero su confesiones no solo apuntaron a Weinstein. También contó como un actor, cuya identidad no hizo publica, la violó a los 16 años. "Traté de decir que no, lloré, hice todo lo que podía hacer. Me dijo que la puerta estaba cerrada con llave, pero nunca corrí y probé la perilla. Finalmente fui obediente", contó.

Dos crudos testimonios a los que se le suma su explicación sobre la razón de su quiebre con el director Quentin Tarantino ("Pulp Fiction", "Kill Bill" I y II). La actriz lo acusó de poner en riesgo su vida durante una de las filmaciones al obligarla a usar un auto en mal estado y que ante su insistencia de usaran un doble durante el rodaje, éste se puso "furioso" y la obligó a conducirlo.

"Quentin vino a mi trailer y no quería escuchar. Estaba furioso porque estaba costándole mucho tiempo, pero yo estaba asustada. Me dijo 'Te prometo que el carro está bien. Es una carretera recta. Tienes que alcanzar los 65 kilómetros por hora porque sino tu pelo no ondeará como debe y te haré repetirlo'. Era una trampa mortal. El asiento no estaba sujeto como debía, no era una carretera recta y estaba llena de arena", afirmó.

"El volante me presionaba la barriga y mis piernas estaban atascadas debajo de mi. Sentí un dolor abrasador y pensé ´no voy a volver a caminar´. Cuando salí del hospital con un collarín, mis rodillas dañadas y una contusión quise ver el coche, estaba muy enfadada. Tuve una tremenda pelea con Quentin y le acusé de haber intentado matarme. Se enfadó mucho porque, supongo que comprensiblemente, él no sentía que hubiese intentado algo así", remató.

Revisa la escena a continuación.