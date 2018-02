"Patoaventuras": el regreso de un clásico de Disney

Cerca de diez años estuvieron sin hablarse el multimillonario Rico McPato y su famoso Pato Donald. Una disputa que lo tuvo alejados hasta el este domingo, cuando el segundo debe recurrir a su familiar para que cuide de los trillizos Hugo, Paco y Luis. Un favor que da inicio al regreso de las nuevas "Patoaventuras", la clásica serie animada, a la pantalla de la señal de cable Disney Channel tras casi tres décadas de emitir su último episodio.

"Creo que la idea no nació tanto del hecho que tienen que volver, sino más bien del momento para volver. Muchos de nosotros la amamos, pero nuestros hijos no han tenido la oportunidad de conocerla y realmente queríamos que nuestros hijos, no solo la conozcan, sino que la vivan de una forma que les hable en específico a ellos. Porque la versión de los 80 era definitivamente un esfuerzo pensado para otra generación y una nueva versión necesitaba manejar otros códigos para hablarle a otros niños en su lenguaje", cuenta Matt Youngberg, productor ejecutivo de la serie.

"Hay que pensar que es un legado muy grande el que debemos responder y que la serie no sólo es una de las mejores series animada de la historia sino que también tenía un gran nivel de producción, con grandes escritores y animadores y nosotros tenemos que estar al nivel de la promesa realizada y que 'Patoaventuras' sea lo que debe ser", agrega sobre la responsabilidad de liderar este regreso.

En esta nueva historia, los sobrinos de Pato Donald enciende el espíritu aventureras de Rico McPato, quien, armado de su moneda de la suerte, será le líder de las aventuras que vivirán Hugo, Paco y Luis, el piloto Joe McQuack, la ama de llaves Sra. Beakley y su nieta, Rosita Vanderquack. Todo mientras los trillizos tratan de descubrir que generó el distanciamiento entre su tío Donald y el multimillonario. "Una de las cosas que estamos tratando de hacer con el programa es darles a la audiencia personajes que realmente les gusten y se sientan identificados. Todos nosotros sentimos que somos parte de una gran familia loca, con personajes queribles, y buscamos que los niños vean en la serie personajes en donde se vean reflejados. Personajes que sean divertidos, aventureros y que siempre traten de salirse con la suya y hacer cosas traviesas que los adultos no permiten", cuenta sobre el nuevo espíritu que Youngberg quiere plasmar en esta nueva versión de la serie que debutó 18 de septiembre de 1987 y que estuvo al aire por 100 episodios.

"El primer desafío fue realizar un programa que se sintiera como Patoaventuras y eso empezó desde el principio con la escritura. Estuvimos trabajando en pre-producción cerca de 2 años aproximadamente y el desafío ha sido que cada episodio se sienta como Patoaventuras y entregarles a los niños la sensación que nosotros sentíamos cuando veíamos la original", explica el productor ejecutivo, quien se declara un fanático de la versión original. "¡Es un sueño hecho realidad! Realmente es el programa en el que siempre quise trabajar y en mi vida fue unos de las series que me impulsó a buscar una carrera en animación, entonces ser parte de esto y poder aportar personalmente a esto es un gran sentimiento", cuenta.

"Patoaventuras" presenta el primero de ocho episodios que componen la primera temporada este domingo a las 15:00 horas por la señal de cable Disney Channel. Un primer ciclo que llevará a los personajes a viajar por todo el mundos, destacando Egipto, Escocia, Latinoamérica y China.