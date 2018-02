Policía arresta a hombre que habría querido secuestrar a Lana Del Rey

Bajo la figura de "amenaza creíble", la policía de Orlando arrestó el sábado en la noche a un hombre afuera de un concierto de Lana Del Rey que tenía la intención de secuestrar al cantante que se presenta en Lollapalooza Chile 2018.

After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF

Michael Hunt (43) fue detenido a una cuadra del Amway Center de Orlando, recinto en el que la voz de "Born to die" se iba presentar, luego de que el hombre realizara mensajes amenazantes y videos relacionados con Del Rey en las redes sociales.

En el momento de su arresto, Hunt estaba en posesión de boletos para el concierto de Del Rey y un cuchillo, dijo el Departamento de Policía de Orlando en un comunicado. En ningún momento [Hunt] pudo ponerse en contacto con" Del Rey ", agregó la policía.

OPD Media release on arrest of Michael Hunt, 43, who stalked, made threats against singer Lana Del Rey.

Working off a tip,OPD Officers were able to stop Hunt, who was armed with a knife, before he could get to the Amway Center. pic.twitter.com/mOsfGEwJIO

— Orlando Police (@OrlandoPolice) February 4, 2018