Bruno Martini se une a Zeeba en su nuevo single "With me"

Tras el éxito de “Hear Me Now” y “Never let me go”, el brasileño Bruno Martini confirma su rol como uno de los productores más talentosos de esta nueva generación dando una nueva definición a la música electrónica, mediante su sonido orgánico, que mezcla varios instrumentos.

Un sello que se puede reconocer en su más reciente sencillo, "With Me", que cuenta con la colaboración de Zeeba. "Su voz es capaz de capturar y traducir perfectamente mis intenciones al hacer estas canciones. Dividiendo el proceso de composición con él, marca un momento muy importante en nuestras carreras, cuando literalmente estamos descubriendo el mundo y éste nos descubre a nosotros", explica Martini sobre esta colaboración.

Un tema que habla de salir de los malos momentos y de la importancia de tener el apoyo de tus amigos en tiempos difíciles. Esta colaboración, ya está disponible en Spotify y Youtube.