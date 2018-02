Fuertes en redes sociales y ligados a la música urbana: Viña 2018 renueva su competencia internacional

¿Por qué no sucede que un artista que viene a la competencia internacional del Festival de Viña del Mar explote luego de su presentación en la Quinta Vergara? Ésa fue la gran pregunta que el equipo del certamen a realizarse la ultima semana de febrero en la Ciudad Jardín se ha realizado por años y que en cada nueva edición ha intentado dar con una fórmula para que esto ocurra. Replicar lo que ocurrió con el ya ultra conocido caso de Shakira, quien en 1993 se quedó con el tercer lugar de la competencia con su canción “Eres”, y que fue parte de su disco “Peligro”, y que tres años después editara el que le diera fama internacional, “Pies descalzos”.

Hubo otros que se pegaron el salto tras presentarse en la Quinta Vergara, como es el caso Gloria Simonetti y “Mira mira” (1969), canción que hizo despegar su carrera, Alberto Plaza en 1985 con su tema “Que cante la vida”, o la historia de Paolo Meneguzi y su “Aria ario” (1996). Pero todos son casos del siglo anterior. A lo más, el público tiene en su memoria al español Javier Estrada, quien en 2005 destacó no por su canción, sino que por romperse la polera que vestía, acto que le valió una nueva invitación al año siguiente, esta vez como parte de la parrilla de artistas. Sólo cantó dos canciones.

Es por esto que, a partir de la experiencia que la organización ha tenido al apostar por artistas que son fuertes en Spotify, Instagram y Youtube, como fue el caso de la argentina Lali y Mon Laferte el año pasado, y de CNCO y Ha*Ash en esta versión, la Competencia Internacional ha puesto sus ojos en jóvenes talentos con fuerte base de fanáticos en redes sociales y que, en su mayoría, presentarán canciones ligadas al género de la música urbana. “Son artistas que están dentro de la industria musical 2018. Es la tendencia y eso queremos rescatar”, cuenta el director del Festival de Viña, Álex Hernández, y agrega: “Antes todo era baladas. Hoy la música urbana está instalada y se ganó un espacio en el mundo. Por ello, casi todas las canciones que llegan tiene ese toque bailable”.

Es el caso de Atl Garza (ATL), el representante de México de 20 años, que cuenta con 143 mil seguidores en Instagram. “Me he dado cuenta que somos personas que nos consideramos influencer en la redes sociales. Esto no lo notaba en los concursos pasados. Conozco a Jass Reyes, que ganó la Gaviota de Plata el año pasado, y me comentó que había un gran cambio. En parte es un vuelco muy padre, porque vamos a hacer un gran movimiento en redes sociales”, cuenta el cantante, que fue la revelación pop de México en 2006.

“Sinceramente, a mí me parece que va a ser un giro muy novedoso y muy actual. Conectado con lo que está pasando en Latinoamérica”, afirma Gabrieal Pulgar (29), la representante chilena. Según Gabigar, su nombre artistico, su tema en competencia, esto “viene a refrescar y darle juventud” a la competencia. “CHV se ha ido conectando con lo que pasa con la industria al traer concursantes que ya tienen una red de fanáticos. Eso quiere decir que va a haber personas expectantes de ver la competencia”, agrega.

Pese a este giro ATL asegura que “no creo que las redes sociales sean fundamentales, sino que la buena música. Cuando ves artistas que no conoces y están cantando cosas que no conectan tanto, como balada, empiezan a pedir que se suba otro artista. Puede que no nos conozcan mucho, pero van a ver un buen espectáculo”.

Bajo este nuevo escenario, Gabigar es la que marca la diferencia en esta nueva competencia. La chilena es una de las artistas cuya canción no responde al género urbano y es la que menos seguidores en Instagram tiene. “Para mí fue una sorpresa que yo fuese la única que tenga este estilo musical distinto, y que los otros respondan al suceso mundial de la música urbana con raíces latinas. Esto viene a reflejar que Latinoamérica tiene una ganas de disfrutar. Antes eran más de raíz folclórica y que hablaban de mucho sufrimiento, porque realmente hubo procesos donde corría sangre en Latinoamérica”, expone la cantante nacional y agrega: “Yo tengo que defender el contraste de que, a nivel latinoamericano, hay mucha música que puede ser tildada de romántica, pero que también puede ser indie, más experimental y rock pop”.

Los representantes

• Gabigar. País: Chile. Canción: “Cobarde”. Autor: Gabriela Pulgar. Intérprete: Gabigar. Instagram: @gabigarmusic. Seguidores: 7.469

• ATL. País: México. Canción: “Sola”. Autor: Cristhian Mena / Juan Diego Medina. Instagram: @AtlGarza. Seguidores: 143k

• Farina. País: Colombia. Canción: “Portarme mal”. Autor: Farina Paucar. Instagram: @farinamusic. Seguidores: 706k

• Domino Saints. País: Puerto Rico. Canción: “Mi orgullo”. Autor: Giselle Ojeda / David Leal. Instagram: @dominosaints. Seguidores: 89,3k

• Mirella Cesa. País: Ecuador. Canción: “La corriente”. Autor: Mirella Cesa / Daniel Valencia. Instagram: @mirellamusic. Seguidores: 89,2k

• Jorge González. País: España. Canción: “Tu boquita”. Autor: Omar Secada Di Higo. Instagram: @jorgegonzalezoficial. Seguidores: 46,4K