"Le celebra todo": Las críticas a Martín Cárcamo y "Bienvenidos" por hablar nuevamente de Marcelo "Chino" Ríos

Marcelo "Chino" Ríos y su serie de insultos contra los periodistas fue, sin dudas, el tema de la semana pasada. sin embargo, algunos matinales han vuelto a hablar del ex número uno del mundo y de la multa que la Federación Internacional de Tenis le dio.

En ese contexto, también repasaron las declaraciones que hace algunas horas dio el tenista argentino Gastón Gaudio en el programa “Perros de la Calle“, donde contó dos experiencias, demostrando que el nacional “no tiene límites”.

El sólo hecho de volver a hablar del ex tenista molestó a algunos usuarios, quienes le reprocharon al matinal del Grupo Luksic de no hablar de temas más relevantes y de seguir dándole tribuna al "Chino". Además, algunos aseguraron que Martín Cárcamo estaba haciendo una defensa de Ríos.

TITULARES QUE CUENTAN | La Federación Internacional de Tenis multó con 1 millón y medio de pesos al ex número uno del mundo #Bienvenidos13 pic.twitter.com/c3dm3zM2LA

Acá te dejamos parte de las críticas, a favor y en contra, que se pueden encontrar en redes sociales:

#Bienvenidos13 sentido del humor???? Q le pasa a @rubionatural es weon. Eso es ser estúpido no tiene nada de humor Parece q le gustó la idea del chino de q se lo chup…. es lo q está haciendo…. "te le me caiste Martín"

#Bienvenidos13 Soy profesora y le doy gracias al Chino porque tengo un gran ejemplo para mis estudiantes … no basta solo con ser talentoso ….

#Bienvenidos13 pero cuando #elchino se fue de parranda y juliana supo,termino con el ahí si le sirvió la prensa!!! No es una persona de una línea como dice #martin , es un aprovechado que se las da de rebelde, ordinario y sin educación!!

Martin que desilucion te ries de las ordinarieses del chino rios es ordinario no le sirve de nada lo talentoso que fue porque ya no yo lo encuentro un resentido social lo explotaron desde chico pero no lo educaron cero valores #Bienvenidos13

— Mafi Castillo (@CastilloMafi) February 5, 2018