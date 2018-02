Scarleth Cárdenas niega el fin de su relación: "Bastaba conversar para decirnos todo lo que nos amamos"

La mañana de este lunes el portal Glamorama sorprendió ca todos con la noticia de que, el viernes pasado, Scarleth Cárdenas puso fin a su relación con María Isabel Corcuera, con quien contrajo hace menos de un año el Acuerdo de Unión Civil. "Así consta en el Registro Civil donde se establece que Cárdenas puso término 'por voluntad unilateral' al Acuerdo de Unión Civil", decía el citado medio.

Ante el iumpacto de la información, muchos comenzaron a buscar las razones del posible distanciamiento, pero fue la propia periodista quien se encargó de calmar las aguas, primero, a través de un mensaje leído en el programa "Intrusos" de La Red. “Felices los cuatro, tranquilidad. Estamos juntos“, leyó Alejandra Valle.

Y es que, al parecer, lo que sí hizo Cárdenas fue poner fin al AUC, pero no a la relación. Al menos así lo intenta explicar a una seguidora en Twitter, quien no podía creer la noticia. "Tranquila Carmencita. Es mi eterno problema: Me cuesta decir lo que siento y a veces creo que las diferencias son insalvables. Y no era así: Mi familia es mi vida. Bastaba conversar para decirnos todo lo que nos amamos. Tengo una familia preciosa y a ellos voy a dedicar mi vida", dijo la periodista.

Recordemos que la ex TVN presentó a su pareja en una historia portada de la revista Caras en agosto de 2017 en la que contó que "hace dos años armaron familia con los dos hijos de la sicóloga y en marzo firmaron el Acuerdo Civil con una gran fiesta setentera organizada y decorada por ellos cuatro".