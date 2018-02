Scarleth Cárdenas se separó

Había sido una positiva semana para Scarleth Cárdenas. La periodista de 43 años retornó a la pantalla de TVN el último fin de semana de Enero para cumplir el rol de jurado en el Festival del Huaso de Olmué y durante su participación en el certamen se quedó con la corona de reina del evento.

GRACIAS a Olmué y su gente maravilosa! Gracias a mi familia y a mis trabajos: Radio @biobio @PortavozChile y @lacuarta Me tomé tan en serio mi pega de Jurado, que no pude hacer campaña, pero el cariño ha sido indescriptible. No sé si merezco tanta felicidad 💙 #ReinaHuasa2018 pic.twitter.com/KN0E9FBLE3

