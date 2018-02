Estas son las primeras fechas de la gira que reunirá a Pablo Milanés e Inti-Ilimani

Una visita ilustre es la que tendrá Chile en los próximos meses, y es que el compositor, guitarrista y cantautor cubano, Pablo Milanés, regresa a nuestro país para realizar una serie de conciertos, siendo los primeros confirmados el 5 de abril en Santiago y al días siguiente en Valparaíso.

Fundador junto a Silvio Rodríguez del movimiento llamado la Nueva Trova Cubana, Pablo Milanés se hará acompañar en la primera parte de su espectáculo por Inti-Illimani , repasando su carrera que comenzó en los años ´60 y los éxitos que serán coreados, tales como “Yolanda”, “Para vivir”, “Te quiero porque te quiero”, “Ya ves”, “Yo no te pido”, “Si ella me faltara alguna vez” y “El breve espacio en que no estás”.

Las entradas se pondrán próximamente a la venta, con valores que van desde los 12 mil a los 64 mil pesos en Santiago y hasta los 48 mil en Valparaíso.

Gira “Canciones para Siempre”

5 de abril Santiago – Teatro Teletón – 20:30 hrs:

Platea alta posterior: $12.000

Platea alta lateral: $16.000

Platea alta: $26.000

Palco: $28.000

Platea baja: $36.000

Golden: $42.000

Platinium: $54.000

Primera filas: $64.000

6 abril – Teatro Municipal de Valparaíso – 20:30 hrs: