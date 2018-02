Banda de K-Pop, GOT7, confirma concierto en Sudamérica: fans se la juegan para que sea en Chile

El K-Pop ha ido ganando terreno entre los fans de Chile. Es así como hombres y mujeres, tanto niños, adolescentes, como adultos jóvenes, han ido descubriendo bandas de este género musical oriental y haciéndose sus fans.

La banda está compuesta por 7 chicos. / Gentileza

Una de las bandas más exitosas de este género es GOT7 y conversamos con un grupo de seguidoras que están decididas a traerlos a Chile. Incluso harán un evento con este propósito.

Un poco de historia de la banda

GOT7 es una banda de chicos surcoreana con siete miembros de diferentes países. La banda fue formada por la discográfica JYP Entertainment y debutaron el 16 de enero de 2014.

Primero con el lanzamiento de la canción "Girls Girls Girls", para posteriormente publicar su primer EP, "Got it?".

Alcanzaron la primera posición en la lista de popularidad estadounidense "Billboard Top World Albums Chart".

Cuatro fans miembros del Staff de la agrupación oficial de seguidores conversaron con nosotros. / Consuelo Rehbein - Publimetro

La banda está compuesta por JB, Mark Tuan, Jinyoung, Jackson Wang, Youngjae, BamBam y Yugyeom, quienes caracterizan que el grupo sea culturalmente diverso, al ser provenientes de Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia y Estados Unidos (éste último de padres coreanos).

¿Banda creada?

Si, tal como lo lees. La discográfica JYP Entertainment creó la banda. Conversamos con 4 miembros del Club de Fans de GOT7 en Chile, quienes nos señalaban que ésta era una práctica bastante común en Corea.

"Ellos entrenan desde muy pequeños para hacer esto. Luego el sello elige a un grupo, los reúne y arma la banda", nos explicó Renata Armendariz, una de las fanáticas.

"Dista mucho de lo que acostumbramos a escuchar de las bandas occidentales. Allá no se usa lo del grupo de amigos ensayando en un garage", agregó Isabella Pérez (fan).

Fans y coleccionistas

Las 4 fanáticas que conversaron con Publimetro nos explicaban que aparte de encantarles la música de esta banda coreana, les gusta el sentido "coleccionable" de sus discos y mercancía.

Llaveros, cd`s con particulares libros, peluches y un "light stick" propio de la banda son parte de la colección de las fans. / Consuelo Rehbein - Publimetro

"Sacan un mismo disco con versiones diferentes. Algunos traen tarjetas coleccionables par intercambiar, libros con fotografías y ediciones especiales", nos señala otra de las fans, Francisca Aravena.

Al revisar los coleccionables de Francisca, llama la atención el acabado de los que parecen ser libros de enciclopedia.

La presentación de los discos distan bastante de lo que podemos encontrar en una tienda de música convencional.

Traerlos a Chile

Luego de compartir un rato con Renata, Isabella, Francisca y Paulina, nos cuentan las razones de su cruzada para traerlos a Chile. Hasta ahora, GOT7 nunca ha estado en América.

Sólo en su fan page en Chile, Got7 supera los 35.000 seguidores "y estamos seguras que por verlos, viajarían incluso personas de Argentina, Perú y otros países", añade Paulina Bórquez.

¿Podrían venir?

A través de una notificación, las jóvenes son notificadas de cada video que GOT7 sube a su canal. / Consuelo Rehbein - Publimetro

Mientras conversábamos con el grupo de jóvenes, un mensaje llegó a sus teléfonos.

A través de una aplicación, ellas estaban siendo notificadas de que GOT7 había subido un nuevo video a Youtube.

En él, la banda confirmó una gira mundial. Y por primera vez pisarán Latinoamérica. ¿Cuando? En julio, el 15 y el 17.

El problema, es que no se confirmó específicamente a qué países de Sudamérica vendrían. "Es seguro Chile y Brasil", apostaban las jóvenes.

Un evento para ellos

Independiente de esa gran noticia, las fanáticas igualmente realizarán un evento el próximo sábado.

Ya no con la finalidad de pedirles que vengan al continente (aunque sí a Chile).

Ahora tienen un nuevo propósito: que más personas se sumen al Club y que las productoras que quieran trabajar con GOT7, vean que hay muchos fanáticos y fanáticas esperándolos acá.

El evento de los fans de esta banda se llama "GOT7 Chile Golden Sunset 2018". Se realizará el próximo sábado 10 de febrero de 12:00 a 18:30 en el Teatro Cousiño ubicado en Ignacio de Loyola 1249, comuna de Santiago.

Este es el "light stick" de GOT7. Según nos explican, cada banda de K-Pop tiene uno característico. Las fans lo usan para iluminar los conciertos de la banda e interactuar en masa con ellos. / Consuelo Rehbein - Publimetro

La entrada tendrá un valor general de $3.000 pesos y puede adquirirse en la tienda Jinchuu ubicada en el Mall Chino de calle San Diego o el día del evento en puerta del teatro.

Actividades

Dentro de las actividades destacan la proyección de videos musicales, juegos, tandas de baile de grupos "Dance Cover", stand de snacks coreanos y dulces, y stands dedicados a cada integrante de GOT7. También habrá rifas, premios y un "selfie stand".

"Contaremos con la participación del dance cover de Overheats quiénes nos representan como fandom al ser tributo de GOT7", agregó Francisca Aravena, fan parte de staff del evento.

"Además de grupos como "Jotaybe" de JJ PROJECT, "Sub unidad" de GOT7 , "One in a million" de TWICE, "Exagon" de EXO y más.

Al término de esta edición, aún no se confirmaron los países que visitará GOT7 en su paso por Latinoamérica.

Aunque los más de 35 mil fans de GOT7 y las chicas del staff del evento están esperando atentas el momento en que se confirme su arribo a nuestro país.