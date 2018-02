Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz: La nueva y dispar dupla de CHV que se quiere consolidar este verano

Son días agitados para Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton. Un escenario que se genera por el buen momento que vive su programa nocturno "La noche es nuestra" y su reemplazo como animadores de "La mañana" de Chilevisión, mientras Rafael Araneda y Carola de Moras descansan previo a una nueva edición del Festival de Viña del Mar. Es jueves y acaba de finalizar el matinal, que terminó segundo promediando 4,8 puntos y un peak de 8, según datos del canal. Díaz y Cretton se ven con energía pese al ajetreo diario, aquel que los obligó a suspender la emisión en vivo del espacio que comparten junto a Felipe Vidal para no llegar completamente agotados al espacio que comienza a las 8 de la mañana.

“A veces como que nos cansamos, pero nos reímos de lo cansados que estamos”, dice Pamela Díaz. “Es un efecto inverso, ya que de tan cansado, nos prendemos”, complementa inmediatamente Jean Philippe Cretton. Una pequeña evidencia de la conexión natural que han logrado con el correr de sus horas en pantalla juntos. Una inesperada y dispar dupla en la que él es siempre el que está más sereno, informado, pendiente de la conducción del programa y de hacer las preguntas precisas en el momento indicado. Ella, espontánea, extrovertida y con salidas que sacan más de una risa.

“A pesar de que somos tan distintos, tenemos en común que a los dos nos gusta hacer tele honesta: simple, real, conversar, si hay que reírse nos reímos y si hay que ponerse serio lo hacemos y es lo que hemos tratado de imprimir acá en la mañana”, analiza el conductor. “Yo me encuentro una galla seca para la tele, Jean Philipe también y no tenemos esas ansias de codazos o de hablar más que el resto”, complementa Díaz.

El que la sigue la consigue

En plena curva ascendente, ambos no olvidan el largo camino que han recorrido en la industria televisiva. El peregrinaje de Cretton comenzó en mega con "Caiga quien caiga" en 2007. Luego tuvo un paso por TVN con Calle 7 que le dio el piso importante para luego lograr sus mejores días en “Mentiras verdaderas” de La Red. Tras apostar por Canal 13 y dejar el espacio nocturno de conversación, batalló durante dos años para obtener una oportunidad en la señal del Grupo Luksic, pero sus proyectos no tuvieron los resultados esperados. Por ello, decidió emigrar a CHV, donde ha concretado tres proyectos propios (“Imparables”, “Mi rincón” y “La noche es nuestra”) que lo han ido consolidado, nuevamente, como un interesante rostro de recambio.

“El programa de entrevistas lo peleé mucho también, era un formato al que yo quería regresar y que había quedado pendiente desde el 'Mentiras verdaderas', así que con CHV no tengo más que sensaciones de gratitud, porque venía bien dolido y defraudado de la tele en general”, reflexiona el periodista, quien suelta una sorpresiva revelación: “En el proceso de negociación me lo planteé como una última oportunidad, pero ha funcionado, lo paso bien, los equipos con los que trabajamos son super buenos, nos quieren y eso es lo más fundamental en la tele hoy". Este verano es el reemplazante natural de Rafael Araneda en la época del Festival de Viña.

Pamela Díaz también sabe de esperar y esperar por su oportunidad. No cree estar en su mejor momento, pese a tener programa propio y ser la nominada para ocupar el lugar de Carolina de Moras en las mañana festivaleras. “Insistí como tres años y no me pescaban”, reconoce, agregando que ahora le tienen más confianza, se siente más madura y libre de ser quien es. “El canal nunca me ha pedido que cambie y por eso creo que es el mejor para trabajar”, sentencia.

Los números también los respaldan, ya que desde su debut con “La noche es nuestra” promedia 7,7 puntos de rating instalándose en el segundo lugar en su horario. En tanto, en las mañanas han mantenido e incluso subido algunos días la audiencia. La semana pasada lograron superar la línea de los 4,5 puntos de rating, convirtiendo a "La mañana" en el más cercano perseguidor del matinal de Mega, "Mucho Gusto".

“Estamos felices por los resultados que se están dando, tanto en la mañana como en la noche. Yo creo que ninguno de los dos se esperaba tanto revuelo”, dice Cretton, quien, inmediatamente, pone paños fríos y, con humildad, reconoce que “la situación está tan inestable en general y son tantas las variables que inciden, que no es para decir que gracias a nosotros los programas funcionan”. Díaz agrega: "Somos los reemplazantes no más, los dueños de casa son Rafael y Carola, pero a mí me acomoda más este formato veraniego, donde podemos debatir, tirar la talla, y no se da mucho que puedes hablar en televisión”. “Cuando mejor lo pasamos en el formato matinal, es cuando se parece a 'La noche es nuestra'”, destaca el también vocalista del grupo musical Rey Puesto.

Lo cierto es que esta sorpresiva dupla encabezara un inédito escenario televisivo durante la realización del Festival de Viña, ya que serán el único matinal en la Ciudad Jardín. Además, se acaba de reforzar con Juan Pablo Queraltó. Es por ello que por una semana no grabarán “La noche es nuestra” y podrían volver con el espacio en vivo algunos días, tal como lo hacían es sus inicios.