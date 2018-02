Julianne Moore llama a ver “Una mujer fantástica”

La cinta de Sebastián Lelio, “Una mujer fantástica” sigue su camino al Oscar a paso fuerte. La pelícual ha tenido muy buena prensa en los medios internacionales mientras se acerca la fecha de la premiación, que se realizará el 4 de marzo en Los Angeles, donde compite en la categoría a Mejor Película Extranjera.

Pero la cinta protagonizada por Daniela Vega no solo ha destacado en los medios de comunicación, tambiñen ha sido reconocida por grandes figuras de Hollywood.

Run, don’t walk, to see #A FANTASTIC WOMAN starring the magnificent @danivega and directed by the great @Slelio ! https://t.co/0JXkEQIq62

— Julianne Moore (@_juliannemoore) February 7, 2018