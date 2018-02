"Perdona nuestros pecados": Los memes y reacciones del cariñoso encuentro entre Bárbara y Mechita y la fuerte pelea entre Reynaldo y Armando

¡Por fin volvieron a aparecer! Hace días que alguno seguidores de "Perdona nuestros pecados" reclamaban en redes sociales porque hace un tiempo que no se veía en la teleserie a Bárbara y Mercedes, sobre todo luego del par de besos que se dieron primero en privado y luego en la mismísima iglesia de Villa Ruiseñor.

Y es que Mechita y la esposa del comisario conversaron de manera muy cercana en la escuela del pueblo, donde esta última le reveló a la ahora directora del establecimiento que no es la primera vez que siente algo por una mujer y que, antes de casarse con Nicanor, tuvo un romance y su primera experiencia lésbica. Sin embargo, y justo cuando estaban más cariñosas, Sofía se asomó por la puerta y las vio nariz con nariz. ¿Le contará a alguien? Se veía bastante preocupada a Mechita en el avance del próximo capítulo.

#barcedes what are you doing to me??!?!?#PerdonaNuestrosPecados pic.twitter.com/rp2C9xXGys

— ends in chaos (@startsinchaos) February 7, 2018