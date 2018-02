"The Walking Dead": creador revela que personaje principal "tal vez" no muera en la serie

Luego del polémico final de mitad de temporada de "The Walking Dead", todo indica que AMC ha reconsiderado la decisión que tomó, o al menos eso el escritor de la historia Robert Kirkman.

ALERTA DE SPOILER

En el cómic, Carl ayudó a luchar contra los Saviors de Negan antes de ayudar al grupo de Rick a evitar a los Whisperers. Sin embargo, en la serie (y motivo de la junta de firmas) fue mordido por los Walkers, lo que implica que va a morir.

Dicho esto, el creador del cómic original y productor ejecutivo de "The Walking Dead", habló en un panel de preguntas y respuestas en Walker Stalker Cruise y reveló que el personaje tal vez no esté muerto.

“Aún no ha fallecido”, dijo Kirkman. “Tal vez no lo haga. Nunca se sabe. Pero creo que si eso sucediera, tendría algunas ramificaciones interesantes en Rick, que pienso que darían energía y realmente pondría en marcha las cosas de una manera interesante que conduzca a la resolución de "All Out War" en una forma que hará que la mitad de la temporada 8 sea muy emocionante, así que creo que va a ser genial”.

Los nuevos episodios de "The Walking Dead" empezarán a transmitirse el 25 de febrero.