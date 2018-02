Cristián "Chico" Perez dice adiós a La Red: "No me tomó por sorpresa"

No sólo Ignacio Franzani deja La Red. Durante esta jornada el conductor de "Así somos", Cristián "Chico" Pérez abandonará sus labores en el canal privado.

En conversación con Publimetro, Pérez señaló que su contrato no fue renovado y que su salida se debe más bien a que "el canal tiene otros planes y quieren hacer una serie de cambios", aunque admite no conocer más detalles.

El también Dj explica también que, aunque no se vio sorprendido por la decisión, no la entiende del todo. "Me voy en el momento más exitoso del programa", comenta, aunque lo atribuye a la decisión del canal a un factor mucho más general.

"Con la realidad que vive la tele y la realidad que vive el canal no me sorprende. Están pasando cosas en general. Se fue el Ignacio anoche, se fue la Jenni hace algunos meses…, ahora me voy yo", dijo.

"Chico" Pérez deja el canal esta noche donde conducirá el programa por última vez. Su debut en La Red lo realizó en 2016 reemplazando a Eduardo de la Iglesia.

Fabián Escudero