La emotiva despedida de Ignacio Franzani en "Mentiras verdaderas"

“Como representante de todo el equipo y como voz de toda la gente (…) te tengo un presente”, le dijo Freddy Alexis a Ignacio Franzani la pasada noche del jueves durante el último capítulo en el periodista conduciría el programa de entrevistas "Mentiras Verdaderas" en La Red.

El paquete cuadrado que Franzani abrió con expectación y sorpresa reveló un cuadro con fotos colgadas como collage donde se retrataban los momentos más importantes que habrían vivido durante este tiempo "Nacho" y el equipo en cuestión.

reproducción

“¡Qué lindo! ¡Se pasaron! No me lo esperaba. Realmente me han sorprendido”, exclamó el comunicador frente a las cámaras y un GC que señalaba "Hoy es la despedida de nuestro querido Nacho".

La despedida del periodista sucede tras 726 capítulos y alrededor de 500 invitados a lo largo de tres años prestando servicios a La Red. “Llega el momento de las despedidas. Es impresionante como el tiempo vuela, han pasado cosas importantes”, señaló Franzani reconociendo que él deseaba despedirse desde el tradicional "sillón rojo".

“Me gusta descubrir historias, poder reflexionar sobre temas difíciles que a veces dividen al país, pero que al discutirlos nos hacen un mejor país”, reflexionó recordando algunos de los sucesos más relevantes para su carrera en el "arte de la entrevista": “Me gusta pensar que la conversación es un arte. Para mí, el protagonista siempre es nuestro entrevistado”, aclaró y luego añadió: “Muchas gracias, será hasta siempre. Y a este equipo, hasta pronto”.

La despedida fue seguida por los televidentes a través de las redes sociales con el hashtag #LaDespedidaDeNachoMV y precedida por un video en que Franzani invitaba a todos a ver este ultimo episodio en su compañía.