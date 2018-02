Yamila Reyna habla de su salto de las teleseries a los festivales: "Hay que estar un poco loca"

“Este sábado será mi debut…, pero estoy cansada ya”, cuenta Yamila Reyna, la actriz que hasta hace poco vimos en la exitosa teleserie de Mega “Tranquilo Papá”, pero que mañana estrenará en el sur del país una faceta que para muchos aún era desconocida: la de comediante.

Reyna lleva casi una década dedicada al stand up, aunque hasta ahora sólo se había presentado en pequeños escenarios. Sin embargo, en el circuito en que se mueven los exponentes del género ya tiene un nombre reconocido. Y por eso se convirtió en una excelente alternativa para llevar el humor al Festival de Dichato.

A poco más de 24 horas de subir al escenario, cuenta que está ansiosa, pero agotada. “Hemos trabajado durísimo para esto… nos hemos esforzado día y noche para llegar con la rutina pulidita y con lo más ‘filete’ cosa de poder entregarle un regalito a la gente”, declara entusiasmada, pero reconoce una importante cuota de nervios. “Creo que hay que estar un poco loco para hacer un festival…es una exposición muy grande. Pero confío en el trabajo que he venido haciendo”, agrega.

En este salto a los festivales, Yamila Reyna no está sola. Según cuenta, ha estado trabajando bastante con dos expertos en la materia, Juan Pablo Lopez y Bernardita Rufinelli. “Creo que juntos hemos una gran labor y hemos construido un texto nuevo para mostrar. Ojalá que les guste”, indica la novia de Daniel Valenzuela, añadiendo que espera que aceptó ser parte de este evento porque “llegó el momento de mostrarle a la gente este lado mío que no conocen masivamente”.

Sobre su rutina, cuenta que “vamos a pasar por varios temas” y, de hecho, anuncia que a lo largo de su show se reirá habrá un espacio para reírse de Valenzuela, quien es su pareja desde hace ya un buen tiempo. “Ya lo conversamos con Daniel y se lo toma con humor. Me apoya en todo y me dice ‘voh dale’. De hecho, muchos de los chistes que diré sobre él, me los sugirió”, cuenta la argentina.

¿Y tras Dichato, te gustaría llegar a Viña? “En el futuro… ¿por qué no? Pero ahora estoy enfocada en esta presentación. Quiero ir y darles lo mejor de mí, darles una alegría, sobre todo a esa gente que años atrás lo pasó mal (por el terremoto de 2010)”.