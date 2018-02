Garbage se une a los elogios a "Una mujer fantástica"

Siguen llegando elogios para "Una mujer fantástica". Si antes fueron las actrices Julianne Moore y Helen Hunt, esta vez los aplausos vinieron desde la industria musical. El grupo estadounidense Garbage dedicó palabras a través de su cuenta de Twitter para la cinta de Sebastián Lelio.

"Finalmente llegué a sumergirme en esta hermosa película anoche y me ha perseguido todo el día", comienza el mensaje que la banda encabezada por la cantante Shirley Manson dedicó a la película. Pero sus elogios no se quedaron ahí, ya que aplaudió a Daniela Vega, cuya actuación clasificó como "magnífica". "Verla es amarla. BRAVO BRAVO BRAVO. Gracias por tu exquisita verdad", sentenció el mensaje.

Finally got to immerse myself in this gorgeous movie last night and it has haunted me all day. Particularly the magnificent performance by lead actress @danivega . To witness her is to love her. BRAVO BRAVO BRAVO. Thank you for your exquisite truth. 💄 pic.twitter.com/SHareo6ADB

