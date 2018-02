El show de Maria Luisa Godoy y sus chistes sin censura tras terminar el festival de Talca

Tras la presentación de Julio Palacios y la Gran Sonora, los animadores de la Fiesta de la independencia de Talca, Maria Luisa Godoy y Cristian Sánchez, subieron al escenario de la explanada del Río Claro, junto al conductor del backstage, Gino Costa, para agradecer al público por la asistencia en estos cuatro días de festival, donde cada noche llegaron más de cien mil personas a disfrutar de artistas de la talla de Pimpinela, Wisin y Ráfaga.

Pero como ya es una costumbre para los talquinos, Maria Luisa Godoy aprovechó que había terminado la transmisión televisiva y se plantó frente al público para hacer la pregunta de rigor: "¿Quieren chistes sin censura"? Un rotundo "sí" recibió por parte de las personas, no pocas, que no se fueron hasta que se apagaran las luces. Ellos, recibieron cuatro historias sin censura de la conductora y, créame, aplaudieron y rieron fuertemente.

"Siempre me ha gustado contar chistes, mi papá era bueno para contarlos y yo desde chica me sabía algunos, contábamos chistes los dos y siempre me supe hartos", cuenta la también animadora del "Muy Buenos Días" al terminar la Fiesta de la Independencia de Talca y luego de ir a saludar y sacarse fotos con el público que aún quedaba.

Publimetro Chile "Cristianos de Dios": Las críticas y pifias a "Los de la isla" en su presentación en el Festival de Talca De todas maneras, el público de Talca escuchó con el mayor respeto a los comediantes y músicos.

Pero esta no es la primera (ni la última) vez que lo hace, ya que la idea surgió durante su segunda vez en el escenario de Talca, y el buen recibimiento del público hizo que su show se extendiera ya por tercer año consecutivo. "En comerciales no sabía qué hacer, como hace tres años atrás, y conté un chiste", cuenta entre risas a Publimetro.

"Son chistes que a mí me han hecho reír tanto, que no se me han olvidado más. ¡Y funcionan!, porque la verdad es que la gente se muere de la risa", agrega. Y es que la cercanía, el carisma y la gracia con que cuenta las historias provocan que la animadora de TVN saque más risas y aplausos que algunos de los comediantes que se han presentado en la misma Fiesta de la Independencia de Talca.

Para darles un ejemplo, acá tenemos un chiste de María Luisa Godoy que no alcanzó a terminar, en ese momento, porque ya volvían de comerciales:

Una faceta desconocida, que no sale en televisión, y que Godoy hace por el simple gusto de hacer reír. Le gusta, y si bien no se atrevería a realizar un show de humor, le encantaría "hacer una rutina un día, lo encontraría entretenido, o ayudar a Edo Caroe", lanza entre risas.