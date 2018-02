Autor de "13 Reasons Why" fue denunciado por acoso sexual

Jay Asher, autor de la exitosa novela de 2007 "13 Reasons Why", que fue llevada a la televisión el año pasado por Netflix, afirmó que dejó voluntariamente una prominente organización de escritores, luego de que este grupo publicara que lo habían "expulsado" debido a acusaciones de acoso sexual.

Una situación que habría pasado el año pasado producto de que Asher habría violado el código de acoso de la organización, por lo que fue vetado. Así lo explicó Lin Oliver, directora ejecutiva de la Sociedad de Escritores e Ilustradores de Libros de Niños, a Associated Press. La directora sostuvo que frente a las acusaciones contra Asher y el ilustrador David Diaz en 2017, se hizo una investigación y "como resultado, ya no son miembros ni aparecerán en ningún evento de la sociedad en el futuro".

Por su parte, Asher habló de este tema el lunes pasado en el medio Buzzfeed News, asegurando que su salida había sido voluntaria. "Da mucho miedo cuando sabes que las personas simplemente no te creerán cuando abras la boca. Me siento en conflicto por lo que está pasando en la cultura y quiénes resultan creíbles para la gente y quiénes no", explicó el autor.

Esta situación ya trajo sus consecuencias ya que la Federación de Escritores de Oklahoma sacó a Asher de una conferencia que se realizará en mayo, en la que el autor había sido fichado para dar el discurso de apertura.