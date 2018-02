Seguidores de "Mentiras verdaderas" se sorprendieron con reemplazo temporal de Franzani

El jueves de la semana pasada, Ignacio Franzani se despidió de la conducción del programa de La Red "Mentiras verdaderas". Un rol que ejercía desde el 3 de marzo de 2015. “Me gusta pensar que la conversación es un arte”, fue una de sus palabras de despedida. En su reemplazo regresa a la señal privada un viejo conocido: Eduardo Fuentes. El animador vuelve a La Red tras su salida hace cuatro años, tiempo en el que tuvo un amargo paso por Canal 13.

Pero mientras Fuentes alista su llegada al programa, este no paró su emisión y los seguidores de "Mentiras verdaderas" se encontraron con un particular sustituto. El periodista Alfredo Lamadrid fue el encargado de asumir la conducción del programa en un día que no es fácil, ya que los lunes el programa tiene de invitada a la Dra. Cordero, quien realiza una revisión de la actualidad con su particular mirada.

Entre los dichos de la profesional y la reacciones a la participación de Lamadrid en la conducción, el hashtag #CorderoAlPaloMV se hizo rápidamente trending topic. Por un parte, muchos celebraron la labor del periodista a cargo del programa "Cada día mejor". Incluso Luis Jara dedicó palabras al periodista y la Dra. Cordero.

Como cada lunes pegado viendo #CorderoAlPaloMV y me encuentro con hermosas palabras de ella y de @AlfredoLamaIdad hacia mi persona. Gracias. — Luis Jara (@Luisjaraoficial) February 13, 2018

#CorderoAlPaloMV @mentiraslared y don Alfredo notable como siempre saludos — Patoquin (@Patoquin4) February 13, 2018

Que grata sorpresa la doctora y don Alfredo!!! #CorderoAlPaloMV — Gabriel Marcondes V (@gamarval) February 13, 2018

Pero hubieron varios que criticaron la apuesta de La Red de elegir a Lamadrid como el reemplazo de Franzani a la espera del arribo de Eduardo Fuentes. Varios criticaron el desempeño como entrevistador del periodista asegurando que la Dra. Cordero era quien llevó el hilo del programa sola.

Oye, pero el tatita Lamadrid está acostumbrado a hacer puras entrevistas pauteadas, lo veo medio complicado entrevistando a la Doctora Cordero que no conoce de pautas ni de filtros.

#CorderoAlPaloMV — Roto Chileno 🍷 (@Roto_Shileno) February 13, 2018

Ya po #alfredolamadrid o estás a la altura de #CorderoAlPaloMV intenta seguir un hilo@conductor en la entrevista no termina ninguna idea y subestima a la dra explicándole xq la marihuana es recreativa — Barbara (@BarbaraMaldonad) February 13, 2018

#AlfredoLaMadrid no se la puede con la Dra. Ella está guiando el programa #CorderoAlPaloMV — María Isabel Jara (@tulisabel) February 13, 2018

#CorderoAlPaloMV pobre Alfredo Lamadrid… esta que le da un infarto jajajaaajaajja — Jose Andres Tasso G. (@jtassobuin) February 13, 2018

#AlfredoLamadrid está todo cagado. Tiene miedo de las respuestas sinceras de #CorderoAlPaloMV — 📺 📡TV Adicto 📡📺 (@Teve_Adicto) February 13, 2018

#Alfredolamadrid parece que le hace una encuesta a #CorderoAlPaloMV no maneja bien los temas el sr. #AlfredoLaMadrid, se le está haciendo largo el programa a la Dra. #CorderoAlPaloMV ES UN LATERO #AlfredoLaMadrid — david (@filudeconce) February 13, 2018

Realmente nada que ver en conversación #CorderoAlPaloMV , #alfredolamadrid @AlfredoLamadri

No es igual,no se moja el potito parece… #cadadiamejor es programa…. — BOVG (@brauliovargasg) February 13, 2018