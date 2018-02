"Perdona nuestros pecados": La golpiza a Renzo y la llegada de un nuevo personaje llenaron de memes y reacciones redes sociales

Fotito en camarines del canal antes de eliminar las pelusas de la cara para adentrarse en el mundo de #Richy #perdonanuestrospecados #pronto #caritadebebe feliz domingo, disfruten las vacaciones!. #photooftheday #smiles #camarines #tv #summer #latin #chile #mega

A post shared by DiegoBoggioni (@diegoboggionit) on Feb 4, 2018 at 11:56am PST