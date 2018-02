Colombina Parra sale al paso de las críticas por testamento de Nicanor

A traves de una declaración pública, Colombina Parra, hija menor de Nicanor, decidió salir al paso a la críticas recibidas por parte de sus hermanos a raíz del testamento del antipoeta, quien escogió a la compositora como albacea y heredera de más de la mitad de sus bienes.

Un hecho que generó que sus hermanos Alberto y Catalina Parra pusieran en duda el documento, puesto que, tal como afirmaron a Emol, "existen grandes dudas sobre la salud mental de Parra al momento de efectuar su testamento (4 de septiembre de 2017)”. Además, dieron como justificación lo temblorosa de su firma al final del documento.

Pese a los cuestionamientos, Colombina Parra guardó silencio. Uno que se rompió el miércoles al publicar una carta en su Facebook. "Dada la muerte de mi padre me veo en la obligación de aclarar que el fin ultimo de su testamento es la preservación de la mayor parte de sus bienes al servicio de Chile y, más aún, del mundo entero", escribió.

"Lo que mi padre puso en mi fue una misión de llevar esa idea a la práctica no favoreciendome por sobre mis hermanos porque se trata de bienes de los cuales yo no puedo disponer si no que poner al servicio de una fundación que a futuro desarrolle el estudio de toda su obra", aseguró de su rol como albacea.

La voz de Los Ex explicó que la idea es mantener las descasas de su padre "fuera de lo convertible en dinero y puedan ser conservadas en el tiempo como patrimonio de la humanidad". Además, aseguró que "es importante para poder entender la visión del testamento conocer las instrucciones que el dejó refiriéndose a varios puntos que son importantes para las futuras desiciones con respecto a su toda su obra escrita que es el corazón y el centro de toda su vida".

Este jueves en el sitio Culto, Colombina Parra profundiza sobre su publicación explicando el silencio que guardó y cómo a tratado de involucrar a los hermanos en la preservación de su patrimonio. La cantante contó que estuvo con su padre "desde la Navidad hasta el día en que murió" y que "estaba bien, muy tranquilo".

Tras su muerte, Colombina aseguró que "estuve viviendo mi duelo tranquila en Las Cruces, donde he estado más instalada junto a Chamaco” y que "sentía que todavía no era el momento de decir nada porque mi papá se acababa de morir y para mí eso fue fuerte. Necesitaba introspección, estar con él, cerca de su tumba”.

Sobre la polémica que se generó por el testamento con sus hermanos, en especifico, por los dichos de Catalina, la hija menor de Nicanor respondió: "Pucha, yo creo que cada uno tiene sus momentos y vive el duelo de manera distinta. Yo no haría juicios de valor con respecto a lo que cada uno ha pasado en estos días, porque cuando se muere un papá es algo fuerte y todos reaccionamos de manera distinta. Creo que todo va a estar bien y que se viene un futuro que podemos construir entre todos".