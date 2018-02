Demi Lovato regresa a Chile. La cantante estadounidense traerá a Latinoamérica su gira "Tell Me You Love Me" con la que visitará 11 ciudades, comenzando el 15 de abril en Sao Paulo, Brasil. En Santiago, la voz de "Sorry not sorry" se presentará el 26 de abril en Movistar Arena.

"Tell Me You Love Me" es el nombre de su sexto álbum de estudio que fue publicado a finales de septiembre. Junto con este trabajo, Lovato lanzó un documental de 78 minutos llamado "Simply Complicated", que ha acumulado más de 13 millones de visitas hasta la fecha.

Esta será la cuarta vez de Demi Lovato en Chile, tras sus presentaciones en los años 2010, 2012 y 2014 en el recinto del Parque O'Higgins.

Las entradas para el regreso de Demi Lovato a Chile estarán a la venta a partir del 22 de febrero al mediodía en Puntoticket y tiene los siguientes valores: