Protagonista de "Legalmente rubia" se vio involucrado en un trágico accidente

Un fuerte momento es el que vivió el reconocido actor estadounidense Luke Wilson en las últimas horas, ya que fue protagonista de un accidente que acabó con la vida de una persona y dejó a otras dos heridas.

Resulta que le protagonista de "Legalmente Rubia" y “Los Excéntricos Tenenbaum”, entre otras cintas, vivió horas de angustia cuando un Ferrari lo impactó a él y a otro vehículo conducido por una mujer de 50 años, en el sector Pacific Palasade. Al instante falleció el conductor del Ferrari, mientras que su acompañante, el prestigioso golfista número 67 del mundo, Bill Haas, quedó gravemente herido

“Puedo confirmar que Luke Wilson conducía el vehículo, un Toyota FJ que viajaba hacia el norte. Él no tuvo la culpa, su vehículo simplemente quedó atrapado por el Ferrari”, aclaró la policía, agregando que tanto él como la mujer quedaron ilesos.

An @KTLA report saying Bill Haas was a passenger in this car accident that killed the driver. Actor Luke Wilson also may have been in an SUV that was involved as well. pic.twitter.com/zEBNKsuHzk

— Geoff Shackelford (@GeoffShac) February 14, 2018