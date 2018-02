Di Mondo: “Soy el rey de mi propia vida”

Un Festival de Viña del Mar 2018 distinto se ha planteado Di Mondo. Su motivación este año está alejada de los canales de televisión, pese a tener agendada su participación en casi todos los programas que cubrirán el evento en la Ciudad Jardín. Su idea es poder vivir una experiencia diferente y divertirse.

Por ello, el fashionista neoyorquino está poniendo todos sus esfuerzos en una fiesta que se realizará este domingo en el V sector de Reñaca. Bajo el nombre de White Beach Party y el hashtag #DiMondoEnViña, Di Mondo convocará a más de 400 personas, todas vestidas de blanco, en una fiesta que contarán una “alfombra de arena” y que, siguiendo la tendencia mundial de este tipo de evento, iniciará a las 15:00 horas para finalizar a las 21:00 horas.

“Me parece que, en las dos veces que he venido al Festiva de Viña, faltaba un elemento muy importante, que es una celebración en la playa. Cuando uno piensa en las otras ciudades del mundo, hay siempre una fiesta de celebración. Y en Viña uno piensa en la playa y no hay una actividad en ella”, cuenta en conversación con Publimetro sobre esta idea. Una de la que está tan convencido, que es tajante al asegurar que “si no hacía esta fiesta, no iba venir. Quiero que la gente se prenda. Siento que faltaba algo para pasarla bien”.

El año pasado quiso hacerla, pero sus compromisos se lo impidieron. Por ello, este año centró sus esfuerzos en ella, con la intención de que se instale para los siguientes veranos y combinar sus ganas de pasarlo bien con entregarle algo a la gente y, en particular, a la región que lo recibió cuando tenía diez años, luego de que sus padres decidieran volver de EEUU, país en el que nació. “Vamos a ver cómo le va a esta y el próximo año la hacemos más grande”, cuenta, para luego hacer una invitación: “Sería genial que la gente que vaya a la playa ese día se vistiera de blanco”.

Pero antes de esta fiesta, viene otro evento en el que siempre destaca, la Gala del Festival de Viña. Pese a que asegura que no ha visto “tanta evolución” en este tipo de evento, porque “como no vivo acá, no sé cómo se han ido produciendo los otros eventos del año”, afirma que “la gente le está poniendo preocupación por vestirse mejor”. En un sondeo rápido, Di Mondo cree que se verán muchos vestidos rojos. “Si la alfombra es larga y ancha, te come, pero depende del corte, el vestido y los accesorios”, cuenta. Para esta noche, no solo sorprenderá con su tenida. Como ya es habitual, lanzará por redes un nuevo video junto a su pareja Eric Javits. “Juega mucho con la fantasía. Que la gente esté atenta”, adelanta.

Sobre si alguna vez ha pensado en ser rey del Festival de Viña del Mar, Di Mondo responde: “Cero interés. Sin sonar de manera caprichosa, soy rey en mi propia vida. No necesito una corona”.