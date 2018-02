Javiera Suárez y la emoción de la Gala de Viña 2018: "Que te griten 'guerrera' es como un regalo al alma”

La Gala del Festival de Viña del Mar 2018 comenzó a las diez en punto de la noche y de inmediato invadió redes sociales con comentarios, memes y críticas. Sin embargo, el inicio del que también es un programa CHV, estuvo marcado por la presencia de Javiera Suárez, quien fue la primera en desfilar de la mano de su marido, Cristián Arriagada.

La comunicadora fue aplaudida por el público, quien la vitoreaba y le gritaba "guerrera", entre otras cosas. y es que la periodista continúa con su recuperación tras la última intervención a la que fue sometida. “Lo sentí super espontáneo y en el corazón. Pensaba que me iban gritar 'Javiera: selfie', algo así, pero que te griten 'guerrera' es como un regalo al alma”, dijo a Publimetro al ingresar a la cena.

La participación de Suárez se gesto gracias a la cercanía que ella tiene con Carlos Valencia, director de la Gala de CHV. Hace como un mes habló con él y éste la invitó a que fuera parte de esta versión, ya que no había podido participar el año pasado debido al mal momento por el que pasaba.

“Le dije que era una buena instancia para poder agradecerle a toda la gente, aunque me faltan instancias. No hay día que no reciba un mensaje de cariño, de amor”, dice la periodista, agregando que sintió "alegría pura, ternura, cariño, felicidad”.