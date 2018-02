No lo está pasando bien: Cristián Sánchez rompe en llanto durante emisión del matinal

Cristián Sánchez no lo está pasando bien y hoy no pudo aguantar las lágrimas durante la emisión de "Muy Buenos Días". El animador reaccionó luego que la guía espiritual Cristina Araya le dijera que él era un hombre que tenía mucha luz, pero la tenía bloqueada porque estaba con angustia. Ahí, él rompió en llanto y reconoció que está en un mal momento.

"Duermo mal. Me siento con prioridades cambiadas, trabajando excesivamente, viendo menos a mis niños y mi mujer, y eso me tiene abajo", confesó Sánchez entre lágrimas, mientras sus compañeros intentaban contenerlo.

"Lo que pasa es que tú no quieres estar acá, tú quieres pasar más tiempo con tu familia…. por eso tienes la guata apretada”, le dijo Araya al animador, añadiendo que "tu misión era la comunicación, por eso llegaste a la pantalla, y tú tenías que comunicar desde tu interior".

El marido de Diana Bolocco escuchó con atención las palabras de la vidente, y aseguró que "me siento mal agradecido porque he tenido muchas oportunidades, tengo una familia exquisita, entonces me parece que soy injusto con la vida por no estar pletórico de felicidad".

"Tú eres un ser espiritual", le afirmó Cristina Araya, para luego decirle que ella lo "veía" en un futuro dedicado a la sanación con las manos, en una labor similar al reiki, teniendo más tiempo para disfrutar con los suyos ya que para él su familia es lo más importante.

El emotivo momento protagonizado por Cristián Sánchez quebró también a sus compañeros, quienes le dedicaron sentidas palabras y destacaron en él su transparencia y solidaridad.