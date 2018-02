Betsy Camino y su reencuentro con Julio Cesar: "Pensé que no me iba a entrevistar"

"Se me paralizó el corazón", dijo Betsy Camino sobre el momento en que vio a Julio Cesar Rodríguez en la Gala del Festival de Viña. La candidata a reina de Canal 13 contó cómo había vivió su paso por la alfombra roja el viernes en la noche.

La cubana dijo que fue un encuentro frío y que pensó que el animador de CHV no la iba a entrevistar. Esto, porque según Camino la relación de cuatro meses que tuvieron no terminó bien. Incluso, no le contestó los mensajes de texto que le había mandado a Rodríguez.

Publimetro Chile "Háganse cargo del degenerado que tienen en pantalla": Las críticas a Julio César Rodríguez en la Gala de Viña 2018 El animador de CHV fue duramente criticado en Twitter por las constantes miradas a quienes entrevistaba.

Además, frente a las preguntas de Martín Cárcamo, la candidata a reina de Viña contó que terminó dos veces con el rostros de CHV. La primera, Camino dijo que ella terminó más mal que su ex pareja. Mientras que en la segunda, aseguró Julio Cesar Rodríguez la dejó plantada y no respondió sus llamadas para conversar sobre el tema.

Cuando Cárcamo le pregunto si la relación estaba completamente finalizada, Besty Camino aseguró que antes de la Gala, estaba cerrada.