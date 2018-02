Di Mondo, el rey de la Gala

11:49 “The Pink Rose” With @ericjavits #EricAndDiMondo #DiMondoEnViña #Pink #Rose #Viña2018 #EricJavits #DiMondo Friday February.16.2018 #ViñaDelMar #Chile “The Pink Rose” A Fantasy Tail where good triumphs over evil. Featuring Di Mondo and Eric Javits. “La Rosa Rosada” Un cuento de fantasía donde el bien triunfa sobre el mal. Con Di Mondo Y Eric Javits. Equipo Machete Film & Content – @wearemachete Director: Nicolás Maynetto – @nicomaynetto Director de Fotografía: Pablo Donoso – @pablo_donoso Asistente de cámara: Sebastián Segura @sebadava Jefe de Producción: Pablo Fuentes Director de Arte: Manuel Alvear @manualvear Asistente de Dirección: Tatán Donoso – @tatancdk Segundo Asist. Dirección: Osvaldo Muraro Operador Drone/DIT: Benjamín Petrowitsch – @gatodecasa11 Asistentes de Producción: Marcelo Cadiz @pobrepelao / Francisco Goic Editor: Pablo Cambronero @sinedie Iluminación: Atisbo Films Jefe de Eléctricos: Alberto Méndez @chino_mendez_electrico Eléctricos: Antonio Sandoval @santosdelvalle / Diego Puga Romero @negropuga Movi: DAV Chile – @davchile Outfit: @danielabustamanted Anillo: @jmgdesigner Crystals: @crystalstore_cl Photo team: @nainmaslun @javieralvarezm @kokeevillalobos Hair & Make up: @vicenteferrerp Nails by: @valeriaberriosfrenchbeauty Producer: @periodistar

