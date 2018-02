"Háganse cargo del degenerado que tienen en pantalla": Las críticas a Julio César Rodríguez en la Gala de Viña 2018

la Gala del Festival de Viña del Mar da para todo. Memes, risas, comentarios de look y críticas. Fue precisamente de estas últimas que se llenó el animador de CHV, Julio César Rodríguez, quien fue analizado por los televidentes y fuertemente cuestionado por las miradas que hacía a las mujeres que entrevistaba. Además, a algunos les llamó la atención la manera en que habló con Daniela vega y un comentario a Andrés Caniulef.

"Háganse cargo del degenerado que tienen en pantalla", era sólo uno de los comentarios que cayeron sobre el ex de Francisca García Huidobro. Y es que las imágenes captadas por los cibernautas, según ellos, muestran la actitud del comunicador.

Acá te mostramos sólo algunas de las críticas a Julio César:

#lagalachv que asco me da Julio Cesar, no solo como persona, sino que también como figura televisiva. Le sabe algún secreto a un productor, de otra forma no me explico que tenga tanta pantalla

— daniela (@fionaappless) February 17, 2018