Luke Skywalker responde a twittero que le preguntó si había ido a la Gala del Festival de Viña

Un graciosa situación en redes sociales dejó la Gala del Festival. Un usuario de Twitter encontró parecido a Jorge Carey, el director ejecutivo de Turner Chile, al actor Mark Hamill, mundialmente conocido por su personaje de Luke Skywalker.

Como todos los años, el mandamás de CHV pasó por la alfombra roja junto a la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato. Aprovechando la foto de una nota de un sitio de noticias, el usuario @tittotoledo le realizó una hilarante pregunta al protagonista de la saga "Star wars". "Hey @HamillHimself eres tú en la alfombra roja #ViñadelMar #Chile".

hey @HamillHimself is that you on the red carpet? #VinadelMar #Chile https://t.co/2sgLXkgTKQ

— tittus (@tittotoledo) February 17, 2018