Di Mondo sorprendió en su White Beach Party con traje inspirado en Thalía

Rocío Marengo, Adriana Barrientos, Camila Recabarren y Daniela Chávez, fueron algunas de las figuras del espectáculo nacional, o más bien farándula, que llegaron hasta el sector cinco de Reñaca para participar del primer White Beach Party de Di Mondo.

Publimetro Chile Se consolida la dupla Díaz-Cretton: "La mañana" de CHV en el segundo lugar del rating matinal y se extiende "La noche es nuestra" El programa conducido por Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton se está consolidando en las mañanas en este Festival de Viña.

“De los dos últimos años que he venido al Festival, siempre me he dado cuenta que falta una celebración en el contexto de la playa, porque muchas ciudades más importantes del mundo tienen esto durante el día y con la temática blanca, como en Ibiza, entonces quise hacerla para pasarla bien, invitar a muchos amigos, familia, y parece que la gente ha prendido muchísimo”, dijo el “fashionista” en conversación con Publimetro.

Di Mondo sorprendió en su fiesta con un traje completamente blanco que se complementaba con conchas que colgaban de su cuerpo. “Nos inspiramos con mi equipo, mi novio, y el diseñador Claudio paredes, en la canción de Thalía “Entre el mar y una estrella”, contó.