Los comediantes de Viña 2018 entran en su cuenta regresiva

Fue una conferencia de risas. Cinco de los de seis comediantes que se presentarán sobre la Quinta Vergara esta semana conversaron con la prensa acreditada de manera distendida y, como era de esperarse, con más humor que seriedad.

Bajo la presentación de Juan Pablo Queraltó, Stefan Kramer, Alison Mandel, Jenny Cavallo, Sergio Freire y Bombo Fica abordaron cómo han estado manejando los nervios a días de sus respectivas presentaciones y contaron detalles de su preparación para el Festival de Viña del Mar.

“Es una instancia muy importante, pero no la vida”, aseguró Kramer, desde la vereda de la experiencia. “El profesional se diferencia del aficionando por estar sobre el miedo”, dijo Bombo Fica. “Hay que disfrutarlos. Es como cocinar pollo, lo preparas, lo llevas y te lo comes entre todos”, agregó. “Yo cocino pésimo”, respondió riendo la debutante Mandel.

“Este es un momento importante. Estoy disfrutando cada momento y con la mejor disposición de pasarlo bien en la Quinta”, dijo Cavallo sobre cómo ha estado viviendo estos días. Mientras que Freire, el tercer primerizo en la Quinta Vergara de los presentes en la conferencia, destacó el hecho de compartir cartel con comediantes con los que inició su carrera. "Es como encontrarme con mis compañeros en los exámenes finales", afirmó.

Pese a que el buen humor fue constante en la conferencia, los cinco comediantes respondieron de manera más seria a la pregunta por la información que se dio a conocer de que los humoristas no iba a ocupar la característica muela en el odio durante sus rutinas. “Yo nunca he usado una muela en mi años de carrera”, respondió categórico Bombo Fica. “No fue un acuerdo, pero acá se dio. No me parece mal usarla, son los elementos que cada uno elige un para sentirse seguro”, fue la respuesta de Jenny Cavallo.