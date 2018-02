Miguel Bosé recibió las llaves de Viña del Mar

"A ver si saco un abono y vengo todos los años". Eso prometía un joven Miguel Bosé en un de los vídeos que la organización del Festival de Viña del Mar preparó para el cantante español, durante la ceremonia en la que fue nombrado "Visita ilustre" de la Ciudad Jardín.

"Gracias por este honor. ¿Puedo ponerme de pie? Me comunico mejor así. Me he estado conteniendo al ver todos estos videos", dijo con una voz algo agripada. Es que con su presentación de mañana, el español pisará por décima veces la Quinta Vergara, cumpliendo, a su manera, su promesa inicial. "Voy a lucir un Miguel Bosé más moderado. Mírame", comentó haciendo alusión a su vestimenta holgada y blanca.

Todo inició con la interpretación de "Te amaré", interpretada por la agrupación de cuerdas compuesta de mujeres, Cuatro estaciones.

Tras los mencionados videos y las palabras de Rafael Araneda y Carola de Moras, quienes invitaron a Bosé a emocionarse con las sorpresas que la organización le ha preparado al cantante español, la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, le entregó las llaves de la ciudad, luego de ser nombrado "Visita ilustre" de la Ciudad Jardín. "Lo que ustedes no saben es que mañana iremos a buscar un lugar para la estatua. No nos sigan", bromeó Bosé.

Además, contó algunas anécdotas como cuando vino sin cobrar frente a la urgencia del certamen de contar con un gran artista cuando todos los nombres importantes se habían caído o la vez que vino durante la dictadura y como la policía lo llevó a su presentación vistiendo malla en una tanqueta. "Era un momento muy fuerte. Era una dictadura mucho peor que la de Franco", afirmó.

Mañana, sobre la Quinta Vergara, el cantante recibirá el premio "Ícono del Festival de Viña", que este año se entregará por primera vez.