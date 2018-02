"Tú no eres bailarina, no 'cachái' nada": Los detalles de la polémica entre Betsy Camino y Pablo Vargas en Viña 2018

Estaba todo listo y dispuesto para que la tarde de este lunes las candidatas y candidatos a reyes del Festival de Viña del Mar hicieran su presentación oficial a la prensa en conjunto y con un show que venían preparando con antelación. Sin embargo, Camila Recabarren, Julia Fernández, Lisandra Silva y compañía, tuvieron un inédito y sorpresivo cambio, pues sus bailes fueron suspendidos.

De acuerdo a la información recabada por Publimetro, la abanderada de “Bienvenidos” de Canal 13, Betsy Camino, tuvo un impasse con el coreógrafo a cargo del show de todos los candidatos, el ex “Rojo fama contra fama” Pablo Vargas, quien discutió fuertemente con la cubana durante uno de los últimos ensayos del domingo.

“Creo que Pablo tenía problemas o estaba enojado con la producción y fue Betsy la gota que rebasó el vaso, no siquiera fue una pelea ni nada, sólo ella le indicó que para la coreografía habían pasos que yo no podía hacer, porque tengo una lesión en el hombro y él se enojó mal de la cuenta”, dice Matías Vega, candidato a Rey por el ex Canal del angelito, a Publimetro.

“Él estaba gritando eufórico, pensé que tenía algún problema con Matías, y fui y le dije ‘¿oye papi, que te pasa?’ y me dijo ‘me voy, me voy’ y le pedí disculpas por si dije algo que le molestó y traté de arreglar la situación”, complementó Camino, agregando que Vargas le dijo, entre otras cosas, “tú no eres bailarina, no 'cachái' nada”, muy molesto.

Y es que la polémica fue tal, que el ex bailarín de “Rojo”, hasta el fin de esta nota, aún no podía ser contactado. “Todavía no contesta el teléfono y está demostrando todo lo contrario o que decimos nosotros, que es una persona profesional, etc”., sentencia Vega.

