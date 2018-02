Viña 2018: Julián Elfenbein y filtración de guiones: "Fue una persona sin ética profesional"

Como una persona sin ética profesional. Así se refirió Julián Elfenbein al responsable de las filtraciones del guion del Festival de Viña del Mar. El animador de “Pasapalabras” de CHV es uno de los jurados del Festival, que esta tarde se presentó en conferencia en el hotel Sheraton Miramar.

“Están todos los escenarios distintos, por si pasa esto u lo otro, para que puedan ensayar. Eso no significa que la entrega de los premios esté arreglada. Es una falta de respeto y una polémica innecesaria que es solo para llamar la atención”, dijo sobre la polémica generada por Claudia Schmidt, quien subió fotos de los guiones y “denunció” que la entrega de premios estaba pactada con anterioridad.

Además, fue enfático en destacar que no hay nada arreglado a la hora de la entrega de premios. “No se puede 'guionizar' la reacción del público y es éste el que entrega los premios. Nosotros como jurados trabajamos sin guion. Así que no le doy ningún crédito. Me parece que es solo una falta de respeto”, afirmó.

Mientras que el presidente del jurado, Roberto Márquez de Illapu, aseguró que “nosotros nos venimos conociendo recién, por lo que es difícil que seamos parte de un arreglo previo”. “Solo arreglamos la elección del presidente”, interrumpió Elfenbein.