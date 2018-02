Viña 2018: Bombo Fica: “No me importa que repitan mis rutinas”

Bombo Fica se subirá esta noche al escenario de la Quinta Vergara por segunda vez en su carrera, tras triunfar en 2012, y con la misión de entregar una nueva rutina a sus seguidores y al público que lo irá a ver al Festival de Viña. Y es que el humorista se ha transformado en la salvación de algunos matinales e incluso de los programas realizados durante las pasadas elecciones presidenciales, donde se repitieron diversas rutinas del humorista.

“He asumido que soy un humorista que la gente quiere ver”, dice el comediante consultado por si está preparado para las repeticiones que se vendrán de su participación en Viña, agregando que “me he transformado en un fenómeno, tanto así que para las elecciones competí sólo por el rating en tres canales y es un compromiso social que adopto de entregarle algo nuevo a la gente, porque quieren verme, sienten que algo entrego, que tiene algo cercano, social, humano”.

Por eso dice estar preparado y “no me importa que se repita, ya no me interesa”, porque lo tiene asumido como un desafío para ir mejorando y trabajar en nuevos libretos. “La gente no va a permitir que le entregue algo mediocre y cuando no esté capacitado, me retiro”, dijo antes de despedirse con un “espero que me veas, en las repeticiones”.