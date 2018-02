Viña 2018: Director del Festival dispara contra Morrissey tras recordar su paso por la Quinta Vergara

Momentos y momentos malos, tal como la vida misma. Tras ocho años a la cabeza del festival, Alex Hernández, director del certamen más grande de Latinoamérica se sinceró con el sitio Culto de La Tercera donde contó algunos anécdotas y recordó a los artistas que marcaron su carrera.

Entre aquellos que lo sorprendieron para bien, Hernández expresó su gratificación al trabajar con Rcik Astley: "el se integró al Festival en toda la semana que fue jurado. Y más encima, termina haciendo un show, cuando no se movió ni un alma de la Quinta Vergara, y la gente lo disfrutó completo”.

De la misma manera reconoce que los momentos "inolvidables" vinieron de mano de Ana Gabriel Bosé, así como de Pedro Aznar pues "me generó mucha emoción verlo, y trabajar el opening de Cerati con él, cuando le hicimos un homenaje”.

Sin embargo, todo lo dulce tiene su cuota de agraz y, para sorpresa, uno de los recuerdos más desagradables que rememora el productor es el paso del británico Morrissey por el escenario de la Quinta Vergara. “Morrissey es un artista que no quiso participar de la fiesta que es el Festival de Viña. Eso lo vuelve un artista que, en lo posible, ojalá no vuelva nunca más”, señala tajante al medio local tras recordar el incidente con Cristián Sánchez, Eva Gómez y las extravagancias que el ex The Smiths ni siquiera intentó ocultar.