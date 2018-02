Viña 2018: Jenny Cavallo y las filtraciones: "La única perjudicada fue Claudia Schmidt"

Es la polémica que ha marcado las horas previas del Festival de Viña del Mar. La filtración de los guiones de los animadores Rafael Araneda y Carola de Moras ha sido tema recurrente en las conferencias de prensa. Pero esta vez, quién tuvo que responder sobre esta situación fue una artista que estaba directamente aludida y que, en el papel, más daño colateral debería haber recibido: Jenny Cavallo. "Por favor avisarle a JENNY CAVALLO QUE YA GANÓ LA GAVIOTA DE PLATA", escribió Claudia Schmidt, la responsable de dar a conocer los libretos, en su Twitter.

En un principio, la ex "Cabra chica gritona" se tomó con humor el tema. "Estábamos muy preocupados con Miguel (Bosé), lo tuve que contener", dijo sacando algunas risas. Pero luego vino su verdadera reacción, asegurando que no entendía por qué se le daba tanta relevancia a este tema. "Me parece tan evidente que todos los festivales tienen guion. La única perjudicada fue ella", agregó.

También tuvo que responder a otra información publicada por un medio escrito que ha estado orbitando en torno a los humoristas. La diferencia de sueldo que reciben los comediantes ha generado algo de ruido. El lunes, durante su conferencia de prensa, Bombo Fica explicó que esta se debía a la trayectoria de cada uno. Nuevamente, Jenny Cavallo recurrió al humor para enfrentar el tema. "No tengo idea de cuánto le pagan a los demás. ¿Salgo yo?", preguntó a lo que los presentes le dijeron que no. "Ah, que bueno. No los hubiera sorprendido", dijo.

Sobre su presentación el miércoles, luego del show de Luis Fonsi, Cavallo aseguró que el público femenino que se espera para ese día es su audiencia, afirmando que no tiene una estrategia definida para su rutina y que era muy importante seguir su guion sobre la Quinta Vergara. "La idea es ir reaccionando con lo que va pasando", explicó. "Lo que se busca es pasar un buen momento", sentenció.