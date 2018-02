Viña 2018: Luis Fonsi: "La receta para hacer pop cambió"

Le dijeron que había veces en las que se le escapaba el acento chileno al hablar. Le recordaron su paso por la versión local del programa "The Voice". Pero el momento en el que Luis Fonsi dejó en claro su vínculo con Chile fue cuando una periodista le preguntó su opinión sobre si a los artistas chilenos había que hacerles reconocimientos tal como el que se hizo con Miguel Bosé, aludiendo al caso de Gloria Benavides, quien también se ha subido diez veces a la Quinta Vergara.

El cantante puertorriqueño se disculpó por no poder dar una declaración, porque no conocía el caso. Fue en ese momento cuando los presentes le gritaron "La cuatro". "¡'La cuatro'! Hubieses dicho 'La cuatro"", le dijo a la periodista, para luego asegurar que los artistas como Benavides también deberían ser reconocidos por el Festival de Viña del Mar.

Son esos detalles los que hacen que la gente sienta a Luis Fonsi como un chileno más. Más aún, cuando la voz de "¿Quién te dejo eso?" está haciendo su avanzada mundial, que inició con "Despacito", y que ahora continúa con su single junto a Demi Lovato, "Échame la culpa". "Se ha abierto una puerta. La idea es seguir trabajando y dándole buenas canciones al mundo. Seguir celebrando el español. Yo fui quien buscó a Demi (Lovato) para hacer una canción bilingüe y aprovechar esta puerta", contó en conferencia de prensa.

"No trato de enfocarme tanto en competir con 'Despacito". Es el sueño de todo artista que una canción rompa récords y que nos de la oportunidad de compartir nuestra música con el mundo entero. No siento presión", aseguró Fonsi sobre el éxito que tuvo el año pasado y lo que se viene para este 2018. "Esto es un movimiento global, en el que la música latina se está tomando el mundo. Hay que celebrarlo. Al ser bilingüe, quiero invitar al mundo entero a que conozca a los latinos", dijo.

Hoy, el puertorriqueño está más ligado a la música urbana. Pese a ello, el compositor se sigue considerando un cantante romántico. "No he cambiado nada. Le sigo cantando al amor. De la misma manera que escribí '¿Quién te dijo eso?', escribí 'Despacito'. El pop ha cambiado. La receta para hacer pop cambió. Todos están muy influenciados por el género urbano. Es un movimiento natural, no forzado", explicó sobre este giro artístico y agregó que la influencia que ha generado en él la salsa, estilo musical que más escucha, lo llevó a poder sacarse la inquietud de hacer bailar con "Échame la culpa" y su hit con Daddy Yankee.