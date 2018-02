Viña 2018: Redes sociales critican a Miguel Bosé y lo acusan de usar playback

Migue Bosé fue el encargado de abrir la versión numero 59 del festival de Viña del Mar, evento de la Ciudad Jardín que reunirá en estos días a artistas de la talla de Luis Fonsi, Prince Royce y Zion y Lenox.

Pese a que el público de la Quinta Vergara disfruta de cada una de sus canciones, en redes sociales se hicieron sentir rápidamente las críticas, ya que el cantante español parecía estar haciendo playback. Así quedó de manifiesto al menos en la primera canción, donde al menos en vivo no quedaba claro si estaba doblando o no.

La segunda canción parecía menos doblada. Sin embargo, el español hizo un alto y al hablar se le notaba que estaba un poco desgastada su voz, tal como quedó de manifiesto en la conferencia de prensa previa al show, donde se le notaba enfermo.

De todas maneras, y para ser precisos, en vivo se notaba que cantaba a veces. Al parecer, usa ayuda sólo en algunas interpretaciones.

Acá algunas d ellas críticas en Twitter:

— nat (waiting for 5sos to release new music) (@thelovingrande) February 21, 2018

Ahora me cuadra todo por q no está cantando #MiguelBose si no tiene nada de voz , está Pal 🙀 a seguir con el playback no más #FestivalDeViña

— Makita (@Makita13) February 21, 2018